Fenerbahçe Kulübü, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ın sezon sonuna kadar Sivasspor'a kiralandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Futbolcumuz Bartuğ Elmaz sezon sonuna kadar EMS Yapı Sivasspor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
İŞTE F.BAHÇE'NİN PAYLAŞIMI:
Bilgilendirme 2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Futbolcumuz Bartuğ Elmaz sezon sonuna kadar EMS Yapı Sivasspor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/O3H7V9aBPG— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 30, 2024