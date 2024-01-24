FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'a hareketi olay olmuştu! Edin Dzeko'dan açıklama geldi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalmış ve şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşamıştı. Maçın ardından en çok konuşulan konulardan biri ise Edin Dzeko'nun oyundan çıkarken kenara doğru gösterdiği tepkiydi. Bu hareket sonrası golcü oyuncudan flaş bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2024- 10:48