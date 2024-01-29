Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın gözdesi İngiltere yolcusu! Ayrılık tarihi belli oldu

Şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde bulunan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı-lacivertli ekipte sürpriz bir gelişme yaşanıyor. İsmail Kartal'ın gözde ismi takımdan ayrılmak üzere. İngiliz devinin radarında olan yıldız ismin ayrılık tarihi de belli oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.01.2024- 11:17