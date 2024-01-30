TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro'luk dev teklif! İtalyan ekibi gözünü kararttı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Savunma hattına Leonardo Bonucci ve Çağlar Söyüncü'yü transfer eden sarı-lacivertli ekibe sürpriz bir teklif geldi. İtalyan devi, yıldız isim için 20 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)

Ali Genç| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.01.2024- 12:59 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024- 13:02