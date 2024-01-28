Trendyol Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi.
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçta gol perdesini konuk ekipten 13. dakikada Tolga Ciğerci açtı.
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in 20. dakikada attığı golle rakibine karşılık verdi.
Milli futbolcu, 32. dakikada yine sahneye çıktı ve takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.
MKE Ankaragücü engelini 2-1'le geçen Fenerbahçe bu sonucun ardından puanını 60'a yükseltti.
Emre Belözoğlu'nun ekibi ise 23 puanda kaldı.
FENERBAHÇE'NİN SON MAÇLARDA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Trendyol Süper Lig'de en son 11. haftada Trabzonspor'a yenilen Fenerbahçe, son 12 maçtır kaybetmiyor.
Sarı-lacivertliler, son 12 haftada 9 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Bitexen Antalyaspor'un konuğu olacak.
MKE Ankaragücü ise evinde EMS Yapı Sivasspor'u ağırlayacak.