Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe savunmaya bir takviye daha yaptı. Sarı-lacivertli ekip, Çağlar Söyüncü'yü resmen açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüz, savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi için kulübü Atletico Madrid ve kendisi ile anlaşmaya vardı.

Milli oyuncu 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçemizin formasını giyecek.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki yer aldı.

İmzaların atılmasının ardından ilk röportajını veren Çağlar Söyüncü;

"Burada olmaktan dolayı mutluluk ve heyecan duyuyorum. Bir an önce takıma katılmak istiyorum ve elimden geleni yapıp, takıma ve camiama yardım etmek istiyorum. Kulübümüzün de benim de hedeflerim şampiyonluk ve kupalar kazanmak. Zaten buraya beni bağlayan da bu oldu. Güzel bir takımımız var. Sabırsızlıkla aralarına katılmayı bekliyorum. Süper Lig'de de ilk deneyimim olacak. Bunun için de ayrıca heyecanlıyım" dedi.

Çağlar Söyüncü'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz.