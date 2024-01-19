Sezon başında büyük bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, yaptığı transferlerle adından söz ettirdi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Erol Bulut F.Bahçeli yıldızın yeni adresini açıkladı!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de, flaş bir gelişme yaşandı. Sezon başında Cardiff City'nin teknik direktörü olan Erol Bulut, sarı-lacivertlilerin yıldızının yeni takımını duyurdu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Birçok ismi bonservissiz bir şekilde kadrosuna katan Kanarya, Rangers'la sözleşmesi biten Ryan Kent'i de renklerine bağlamıştı.
Championship ekiplerinden Cardiff City'nin teknik direktörü Erol Bulut, F.Bahçe'de istenen performansı veremeyen 27 yaşındaki oyuncunun yeni takımını duyurdu. İşte detaylar...