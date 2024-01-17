Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe evinde Adanaspor'u 6-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibin 4 golünü kaydeden Michy Batshuayi, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE BATSHUAYI'NİN SÖZLERİ:

Aldığımız sonuçtan dolayı mutluyum. Güzel bir oyun ortaya koyduk. Süre alamayan oyuncular açısından da iyiydi. Kendimden çok bahsetmek istemiyorum. Bugün Lincoln'le ilgili konuşmak istiyorum. Bugün gerçekten iyi bir performans ortaya koydu. Onun adına gururluyum. Harika bir oyuncu kendisi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Açıkçası rekabet çok önemli bir şey. Rekabetle çok daha iyi bir noktaya gelirsiniz. Herkes bu takımda 11'de başlayabilir, çok kaliteli oyuncular var. Transferler ilgili, dedikodularla ilgili çok fazla insan konuşuyor ama ben Fenerbahçe'ye konsantreyim. Hocam ve takım arkadaşlarım da bana güveniyor. Her zaman işimi yapmaya çalışıyorum. Bu takımla kazanabileceğimiz tüm kupaları kazanmak istiyorum.