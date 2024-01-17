TRANSFER HABERİ | Sergen Yalçın gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti! Temaslar başladı
Nuri Şahin'in eski kulübü Borussia Dortmund'a geri dönmesi üzerine boşalan teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ı getiren Bitexen Antalyaspor, tecrübeli çalıştırıcı ile çıktığı son 3 maçta 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Takıma katıldıktan sonra transfer çalışmalarına başlayan Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna gözünü dikti. Bitexen Antalyaspor yönetimi, Yalçın'ın raporu doğrultusunda temaslara başladı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 17.01.2024- 13:26