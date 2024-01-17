Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe evinde Adanaspor'u 6-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

Şu anda biz takım içerisinde 2 transferler kendi balansımızı bulduğumuzu düşünüyorum. Duruma göre sonra bakarız. Belki bir tane daha bir şey daha olabilir. Ama şu anda yüzde yüz bir oyuncu daha alacağız diye kendimizi şartlandırmadık.

Krunic ve Bonucci'yi erkenden takıma kazandıran yöneticilerimizi tebrik ederim. Kadro derinliği olarak orta ve uzun vadede ihtiyacımız vardı. Krunic ilk maçı olmasına rağmen iyi oyun çıkardı. Bugün 6 numara olarak başladı savunmaya geç dedik ve oraya da geçti.

Herhangi birinin gitmesiyle ilgili karar vermedik. Çağlar'la ilgili de bir karar vermedik. Bakacağız, bekliyoruz. Zaman içerisinde ne olacak bakacağız.