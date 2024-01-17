TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de yol ayrımı! Yıldız ismin yeni adresi belli oldu

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Tüm kulvarlarda şampiyonluğa ulaşmak isteyen sarı-lacivertli ekip, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i kadrosuna katmıştı. Diğer yandan Kanarya'da takımdan ayrılması beklenen isimler de belirleniyor. Fenerbahçe'de yıldız ismin yeni adresi belli oldu. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)

Ali Genç| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.01.2024- 21:20 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024- 21:21