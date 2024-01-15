FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Atletico Madrid'den Savic için şok talep!

Ara transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Savunma hattını Leonardo Bonucci ile güçlendiren Kanarya, stoper bölgesine bir transfer daha yapmayı planlıyordu. Bu doğrultuda sarı lacivertliler, Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic'i gündemine almıştı. Ancak İspanyol ekibi, 33 yaşındaki futbolcu için şok bir talepte bulundu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)