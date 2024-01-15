Partizan Genel Müdürü Milos Vazura, Brezilyalı golcü için, "Mateus Saldanha ve yazın Partizan'a gelen diğer oyuncular satılık değil. Saldanha konusunda hiçbir Türk kulübüyle ya da başka bir takımla pazarlık yapmıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.