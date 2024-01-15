Transferin gözdesiydi! İtalyan devi Fenerbahçe'ye rakip oldu
Devre arası transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Leonardo Bonucci ve Rade Krunic takviyeleriyle ses getiren sarı-lacivertliler, hücum hattını da güçlendirmek istiyor. Ancak kurmaylara transferde rakip çıktı. İtalyan ekibi, Fenerbahçe'nin resmi teklif yaptığı oyuncu için harekete geçti. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Ali Genç| Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 15.01.2024- 21:29