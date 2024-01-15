Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşandı.

Sarı lacivertliler, sezon başında kadrosuna kattığı Umut Nayir'in Pendikspor'a kiralandığını TFF'ye bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde yapılandırması sürdürülen Profesyonel Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Umut Nayir'in kiralık transferi konusunda Pendikspor ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

30 yaşındaki santrfor bu sezon Fenerbahçe'de 12 maçta forma şansı bulmuş ve gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı.

İŞTE O AÇIKLAMA: