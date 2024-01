Volkan Demirel'in Türk futbolu ve futbolcuları için çok büyük öneme sahip olduğunu kaydeden Bertuğ Yıldırım, şunları söyledi: "Öncelikle Volkan Demirel'den bahsedeyim. Volkan Demirel, Türk futbolu ve Türk futbolcular açısından büyük bir öneme sahip bir isim. Her zaman her koşulda desteğini hissettiriyor. Onunla çalışmak benim için büyük bir mutluluktu. Türkiye'de her genç oyuncunun çalışmak isteyebileceği bir hoca. İkili ilişkileri çok iyi olan bir hoca. Benim için ayrı bir yere sahip.