"Gol attığım zaman..."
Joshua King: Sabırlı oynadık!
💥Süper Loto çekildi! (14 Ocak)
14 Ocak 2024 Döviz Kuru!
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