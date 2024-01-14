Fenerbahçe'ye Antep'te 3 puanı getiren golü atan İrfan Can Kahveci, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Golü attığım zaman maçı kazanacağımız için çok mutlu oldum. O hisleri anlatamam. Kafayla attığım için daha özel. Ligde kafayla attığım ikinci goldü bu"

"Maçın adamı konusu zor bir seçim ama Livakovic'e veririm ödülü. Çok zor bir kurtarış yaptı son dakikada. Onu da kutluyorum. Sadece kişiler değil takım olarak kazandık, kazanmayı hak ettik. Yolumuza devam ediyoruz, inşallah böyle devam ederiz"

"Çok gol atıyorduk ama nazar boncuğu gibi gol yiyorduk. Bugün yemedik. Gol yememek lazım. 7 atsak bile gol yememek lazım. Bunu içeride konuşuyoruz. İnşallah diğer maçlarda da gol yemeyiz."