Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci, 1-0'lık Gaziantep FK maçı sonrası konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Taraftarlarımıza teşekkürler. Bana çok ilgi ve destek gösterdiler. Benim ve takım için 3 puan çok ama çok önemliydi. Maçın başından sonuna kadar taraftar bizi destekledi. Kazanmak için sahadaydık, çok istedik. Önemli bir golle kazandık. Erken dakikalarda gol bulamayınca bu tip maçlar zorlaşabiliyor. Konya maçında tribündeydim. Atmosfer gerçekten harikaydı. Fenerbahçe taraftarı gerçekten inanılmaz"

"Çok heyecanlıyım. Bu önemli ve büyük camianın bir parçası oldum artık. Takımda gerçekten çok kaliteli oyuncular var. Kadıköy'deki oyunu her maçta ortaya koyabilirsek çok kupa kazanırız"

"Son iki aydır çok fazla maça çıktığımı söyleyemem. Ancak kendimi iyi hissediyorum. Maç oynamam gerekiyor. Bugün bir başlangıç oldu. Umarım daha çok oynayarak takımıma katkı sağlayabilirim"