Sezon başında büyük bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, devre arasında bu hamlelerine devam edecek.
Anthony Martial kararını verdi! Fenerbahçe ve transfer...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen Fenerbahçe, Manchester United'da forma giyen Anthony Martial'i gündemine almıştı. İngiliz basını, Fransız yıldızdaki son gelişmeyi duyurdu ve kararını verdiğini açıkladı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilerde, flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Yönetim, transferde teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda ilerliyor.