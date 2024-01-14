Fenerbahçe, yeni sezona büyük umutlarla başladı.
Fenerbahçe'de Said Benrahma karmaşası! Transfer...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe, yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı. Bunun için birçok transfere imza atan sarı-lacivertliler listesine Said Benrahma'yı aldı. Yıldız oyuncu için Fransız basınından flaş bir haber geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veriyor.
Kanarya şu anda ligde liderlik koltuğunda oturuyor.