Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında sahasında Tümosan Konyaspor'u 7-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Edin Dzeko, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Gerçekten kazandığımzı için mutluyuz. Bu tip maçlar daima zordur. İyi ve güçlü şekilde başlamak gerekir. Oynadığımız her takım savaşıyor galibiyet için. Bazı takımlar düşmemeye, bazı takımlar Avrupa kupaları için oynuyor. Her maç zor. Soğuk ve yağmur da vardı. Bizim isteğimiz maça güçlü başlamaktı. İlk goller böyle maçlarda önemlidir. İlk yarı itibarıyla 5'ten fazla gol atabilirdik. Pas hataları yaptık. Bunu yapmamak gerekiyordu. İlk yarıda hat-trick yaptığımı hatırlamıyorum ama 3 gol atmak her zaman güzeldir.

"KOLAY MAÇ YOK"

Bu ligde kolay bir maç yok. Rahat bir galibiyet gibi görünebilir ama öyle değil. Yaptığımız işler sebebiyle maç böyle göründü.

Çok fazla oyuncu gol atabiliyor. Bu anlamda takıma yardımcı olabiliyor. Bir oyuncu gününde olmadığı, gol atamadığı zaman bir diğer oyuncu sahne alabiliyor. Bu çok önemli. Takım olarak iyi oynadığımızın göstergesi. Böyle oynayınca sonucu alıyorsunuz. Son 3 maçta Michy, Cengo attı. Bu durum takıma bağlı. Takıma bu anlamda teşekkür ediyorum.

BONUCCI HAKKINDA...

Takımın defansif olarak da iyi olması gerekiyor. Her oyuncu yardımcı olmak için buraya gelecektir. Kulüp en iyisini yapmaya çalışıyor ve kaliteli oyuncularla görüşüyor. Daha çok maç var, birlikte hareket etmeliyiz. Önemli olan gelen oyuncuların buraya iyi adapte olması.

"BENİM HEDEFİM..."

Ben Fenerbahçe'ye bireysel hedefler için gelmedim, farklı hedeflerim var. Beni tanıyanlar bilir, gol ve asist önemlidir ama iyi oynarsak bu golleri atabiliriz. Benim ana hedefim gol atmak değil, benim hedefim takımın başarısı. Farklı kulvarlarda oynuyoruz, benim amacım takımın bu kulvarlarda başarılı olması.