Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 7-1 gibi farklı bir skorla kazanarak liderliğini sürdürdü. İşte maçla ilgili tüm bilinmesi gerekenler...

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 7-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golleri 11, 32 (p) ve 40. dakikalarda Edin Dzeko, 42'de Mert Müldür, 44. dakikada Sebastian Szymanski, 63'te Michy Batshuayi ve 83'te ise Uğurcan Yazgılı (k.k) kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 90. dakikada Guilherme'den geldi.

Bu sonucun ardından F.Bahçe, 50 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. maçından mağlubiyetle ayrılan Konyaspor ise 18 puanda kaldı.

Ligin 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Konyaspor ise İstanbulspor deplasmanında sahne alacak.

TADIC LİGDE İLK DEFA YEDEK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor karşısında Dusan Tadic'i ilk 11'de tercih etmedi. Tecrübeli teknik adam, Sırp oyuncu yerine hücum hattının solunda Joshua King'e forma verdi. Dusan Tadic, bu sezon ligde ilk defa bir karşılaşmaya kulübede başladı. Tecrübeli oyuncu, daha önce oynanan 18 karşılaşmanın tamamında sahaya ilk 11'de çıkmıştı. Bu sezon sadece 2 maçta sahaya ilk 11'de çıkmayan Tadic, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında oynanan iç sahadaki Nordsjaelland ve deplasmandaki Spartak Trnava karşılaşmalarında oyuna sonradan dahil olmuştu. Öte yandan Tadic'in yerine forma giyen Joshua King ise bu sezon ligde ilk defa bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Norveçli oyuncu, daha önce 8 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.

4 GOL ATAN CENGİZ FORMAYI ALAMADI

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Cengiz Ünder, TÜMOSAN Konyaspor müsabakasına yedek başladı. Ligde son oynanan İstanbulspor müsabakasında 4 gol atarak yıldızlaşan Cengiz, üst üste 3 maçın ardından ilk kez yedek kaldı.

SAVUNMADA ZORUNLU ROTASYON

Fenerbahçe'de savunmadaki zorunlu rotasyon devam etti. Teknik direktör İsmail Kartal, Rodrigo Becao'nun sakat, Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun Afrika Uluslar Kupası'nda olması nedeniyle savunma hattında İstanbulspor maçında olduğu gibi Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu dörtlüsünü tercih etti.

CEZALILAR GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'de sarı kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Mondihome Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş, Konyaspor maçıyla kadroya döndü. Teknik direktör İsmail Kartal, Fred ve İrfan Can'a ilk 11'de şans verirken, Mert Hakan Yandaş yedek soyundu.

KİNG LİGDE İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücumcusu Joshua King, ligde bu sezon ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. Bu sezon sakatlıklar yüzünden istikrarı yakalayamayan ancak forma giydiği müsabakalarda beğeni toplayan 31 yaşındaki oyuncu, 9 lig maçında sonradan oyuna girmişti. King, Avrupa'da ise 4 müsabakaya ilk 11'de başlamıştı.

F.BAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Konyaspor'a karşısına 4 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıklarını atlatıp bireysel çalışmalarını sürdüren Rodrigo Becao ve Miha Zajc'ın yanı sıra Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin milli takımında olan Alexander Dijku ve Bright Osayi-Samuel kadroda yer almadı. Ayrıca Ryan Kent de teknik heyet tercihi nedeniyle maç kadrosunda kendisine yer bulamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Konyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topa Dzeko dokundu. Bosna Hersekli oyuncu Adil Demirbağ'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında hakem Kadir Sağlam pozisyonu tekrar izleyip penaltıyı verdi.

GOL! 11. dakikada penaltıda topun başına geçen Dzeko, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

17. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun ara pasında soldan atağa katılan Joshua King çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun müsait pozisyonda aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı çıktı.

GOL! 32. dakikada Konyaspor kalecisi Deniz Ertaş'ın uzaklaştırmak istediği topu İrfan Can Kahveci kafayla savunmanın arkasına boş pozisyondaki Dzeko'ya aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yerden bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

GOL! 40. dakikada taç atışını hızlı kullanan İrfan Can Kahveci, topu Szymanski'yle buluşturdu. Sağdan ceza sahasına girip son çizgiye inen bu futbolcu, kale sahasına hareketlenen Dzeko'yu gördü. Golcü futbolcu ağları havalandırarak hat-trick yaptı: 3-0.

GOL! 42. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Szymanski'nin uzun pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Mert Müldür, ceza sahasına girer girmez kalecinin sağından topu ağlara yolladı: 4-0.

GOL! 44. dakikada fark 5'e çıktı. Ferdi'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Szymanski, King'le verkaç yaparak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu sert bir şutla farkı 5'e çıkaran isim oldu: 5-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 5-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

55. dakikada King'in ceza sahası önünde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu İrfan Can Kahveci kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

GOL! 63. dakikada Fenerbahçe 6. golünü kaydetti. Orta sahada topu kapan İrfan Can Kahveci'nin ortasında savunmanın ıska geçtiği topu kapan Batshuayi, kaleciden sıyrılıp sol çaprazdan topu filelere gönderdi: 6-0.

GOL! 83. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Fred'le paslaşarak ceza sahasına giren Cengiz Ünder, ceza sahası içi sağ çaprazından kale önüne ortaladı. Konyaspor savunmasından Uğurcan Yazğılı ters bir vuruşla, topu kendi ağlarına gönderdi: 7-0.

GOL! 90. dakikada TÜMOSAN Konyaspor golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Ahmet Oğuz'un ceza sahasına gönderdiği ortada Serdar Aziz'in uzaklaştırmak istediği top Guilherme'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Livakovic'in solundan filelere gitti: 7-1.

Fenerbahçe müsabakadan 7-1'lik galibiyetle ayrıldı.