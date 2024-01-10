Süper Lig'de lider durumda bulunan Fenerbahçe bugün sahasında Konyaspor'u konuk edecek. İsmail Kartal ve öğrencilerinin aklında sadece 3 puan var. Kanarya maçı kazanması halinde bu haftayı da lider tamamlamayı garantileyecek. Daha önemli olan ise 1 gün sonra Sivasspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'ın omuzlarına baskıyı yüklemek. Fotomaç'ın haberine göre Kartal, öğrencileriyle yaptığı toplantıda maçın bu yönden büyük öneme sahip olduğunu hatırlattı ve tam konsantrasyon istedi. Cezalı oyuncuların da dönecek olması takımdaki moralleri artırdı.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, Fred, Crespo, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

Konyaspor: Deniz, Ahmet, Uğurcan, Adil, Guilherme, Soner, Cicaldau, Oğulcan, Prip, Moreno, Oliveira

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Fenerbahçe ilk 18 hafta itibarıyla en çok puan aldığı sezonlardan birini yaşıyor. Aynı zamanda attığı gollerle de Süper Lig'in lideri konumunda. Sarı-lacivertliler rakip ağları tam 49 defa havalandırdı. İsmail Kartal, İstanbulspor maçında olduğu gibi erken golle Konyaspor'un kilidini açmayı hedefliyor. Yeşil-beyazlılar geçen hafta Galatasaray deplasmanında ilk 60 dakika Aslan'a gol şansı vermemişti. Kartal benzer senaryoyu kendilerinin yaşamaması için hücumda farklı planlar üzerinde duruyor. Sebastian Szymanski, Ferdi Kadıoğlu, Dusan Tadic gibi yıldızlarına şut emri verdi. F.Bahçe rakibi şutlarla açmayı planlıyor.

YENİDEN HOŞ GELDİN FRED

Kanarya'da Fred'in cezası bitti. Brezilyalı futbolcu bugün ilk 11'deki yerini alabilecek. Teknik direktör İsmail Kartal da takım için büyük bir öneme sahip oyuncusunu bugün direkt sahaya sürecek.

45. RANDEVU

Fenerbahçe ile Konyaspor 45. defa karşı karşıya gelecek. Kanarya'nın 33 Konyaspor'un ise 8 galibiyeti bulunuyor. 3 maç beraberlikle sonuçlandı. F.Bahçe'nin 112 golüne, Konyaspor 48 golle yanıt verdi.