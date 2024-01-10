Fenerbahçe Konyaspor maçı CANLI | Fenerbahçe - Konyaspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Konyaspor maçı Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve maçı Kadir Sağlam yönetecek. Fenerbahçe'de 4 isim, Konyaspor'da ise 3 isim maçta süre alamayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Konyaspor maçı 10 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, Fred, Crespo, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

Konyaspor: Deniz, Ahmet, Uğurcan, Adil, Guilherme, Soner, Cicaldau, Oğulcan, Prip, Moreno, Oliveira

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FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de 4 oyuncu, Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sakatlıkları geçmesine karşın bireysel çalışmalarını sürdüren Rodrigo Becao ve Miha Zajc, maç eksikleri sebebiyle görev alamayacak. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gana Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Alexander Djiku ve Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Bright Osayi-Samuel de forma giyemeyecek diğer isimler.

KADİR SAĞLAM DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak maçta hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Anıl Usta yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Emre Kargın olacak.