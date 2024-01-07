İstanbulspor - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kritik müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Fenerbahçe'de 7 isim maçta süre alamayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. İstanbulspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Fenerbahçe maçı 7 Ocak Pazar günü saat 16:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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2 SAKAT 2 CEZALI

Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı öncesinde 2 sakat 3 de cezalı oyuncu bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Rodrigo Becao ile Miha Zajc'ın yanı sıra Mert Hakan Yandaş, Fred ve İrfan Can Kahveci, kart cezaları nedeni ile görev alamayacak. Öte yandan sarı-lacivertli ekipte Miguel Crespo ile Jayden Oosterwolde sarı kart sınırında bulunuyor. İki oyuncu İstanbulspor maçında sarı kart görmeleri halinde 10 Ocak Çarşamba günü Konyaspor ile oynanacak olan 16'ncı hafta erteleme karşılaşmasında forma giyemeyecek.

AFRİKA KUPASI'NA 2 OYUNCU

Sarı-lacivertiler, 34'üncü Afrika Uluslar Kupası'na ise 2 oyuncu gönderdi. Gana Milli Takımı kadrosunda yer alan Alexander Djiku ile Nijerya Milli Takımı'nda olan Bright Osayi-Samuel, ülkelerinin formalarını terletecek. İki isim, ülkelerinin milli takımlarının gruptaki şanslarına göre geri dönecek. Djiku ve Osayi-Samuel, ligde en az 6 maçta sarı-lacivertli ekipte yer alamayacak.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla en yüksek puan aldığı sezonlardan birini yaşayan Fenerbahçe, geride kalan 17 haftanın 15'inde rakip filelere gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 44 gol gönderdi. Edin Dzeko, kaydettiği 12 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig'in gol krallığı listesinde Mauro Icardi ile birlikte zirvede yer alıyor.

VOLKAN BAYARSLAN DÜDÜK ÇALACAK

İstanbulspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.