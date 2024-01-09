Sezon başında büyük bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, devre arasında bu hamlelerine devam edecek.
İngiliz basını flaş gelişmeyi duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin Anthony Martial teklifi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen Fenerbahçe, Manchester United'da forma giyen Anthony Martial'i gündemine almıştı. İngiliz basını, Fransız yıldızdaki son gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilerde, flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Yönetim, transferde teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda ilerliyor.