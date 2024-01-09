Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor ile karşılaştı.
TRNASFER HABERİ | Fenerbahçe'den şampiyonluk hamlesi! Hedefte 3 dünya yıldızı var
Son dakika transfer haberi: Sezon sonunda Süper Lig ve Konferans Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transfer için kollarını sıvadı. Kadrosuna bir dünya yıldızı katmak isteyen sarı-lacivertli ekip 3 futbolcuyu listesine aldı. Fenerbahçe sezon sonunda büyük bir kupa kazanmak istiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 5-1 kazandı.
Kanarya'nın gollerini Cengiz Ünder(4) ve Edin Dzeko kaydetti.