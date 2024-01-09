Fenerbahçe, uzun süren şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ | Çağlar Söyüncü transferinde büyük engel! İtalyanlar devrede
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği futbolculardan birisi de Çağlar Söyüncü... Yıldız oyuncu için girişimlarde bulunmaya hazırlanan sarı-lacivertlilere şok bir haber geldi. İtalyan devi Çağlar için devreye girdi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
Bunun için sarı-lacivertliler sezon başında birçok flaş transfere imza attı.
Kanarya, bu oyuncular ile birlikte ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veriyor.