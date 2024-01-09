FENERBAHÇE HABERLERİ | Çağlar Söyüncü transferinde büyük engel! İtalyanlar devrede

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği futbolculardan birisi de Çağlar Söyüncü... Yıldız oyuncu için girişimlarde bulunmaya hazırlanan sarı-lacivertlilere şok bir haber geldi. İtalyan devi Çağlar için devreye girdi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)

MAHMUD ÇAPUTLU| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.01.2024- 11:35 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024- 11:38