Fenerbahçe maçında inanılmaz an! Cengiz Ünder hatayı affetmedi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda İstanbulspor'a konuk oldu. Kritik mücadelenin 34. dakikasında inanılmaz bir an yaşadı. Sarı lacivertlilerde Cengiz Ünder, İstanbulspor savunmasının yaptığı hatayı değerlendirdi ve takımını öne geçiren golü kaydetti. İşte o anlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.01.2024- 16:44 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024- 16:52