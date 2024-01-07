Fenerbahçe'nin istediği Rade Krunic'te son dakika gelişmesi! Şok haberi duyurdular
Fenerbahçe'de Rade Krunic transferine dair sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, 30 yaşındaki yıldızın transferini gerçekleştirmek için yoğun uğraş veriyordu. Hatta Kanarya, İtalyan devi Milan ile sıkı pazarlık halindeydi. Ancak Krunic transferine dair şok bir haber geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 07.01.2024- 13:08