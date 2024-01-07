Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Cengiz Ünder, performansıyla büyük beğeni kazanıyor.

Uzun süreli sakatlığının ardından ilk 11 başladığı Kayserispor maçında diri bir görüntü veren Cengiz, karşılaşmayı 1 gol 1 asistle tamamlamış ve galibiyette önemli rol oynamıştı.

GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

0-0 Galatasaray biten derbisine de ilk 11'de başlayan ancak durgun geçen maçta etkinlik gösteremeyen Cengiz, yine ilk 11 başladığı İstanbulspor maçının 6. dakikasında yaklaşık 30 metreden çarpıcı bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın ilerleyen bölümünde 1 gol daha atan Cengiz, ilk yarı bitmeden uzak mesafeden bir gol attı ve ilk devreyi hat-trick yaparak kapattı ve kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

İKİNCİ DEVREDE DE DURMADI

İkinci yarıya da hızlı devam eden Cengiz Ünder, maçın 46. dakikasında Szymanski'den aldığı pasla sağ çaprazdan topu ağlara gönderdi ve aynı maçta 4 gol atarak kariyerinde bir ilk yaşadı.

Öte yandan Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezonun gol kralı Enner Valencia'nın ardından Süper Lig'de bir maçta 4 gol atan ilk futbolcu oldu.

Enner Valencia, 2022-23 sezonunun 21. haftasında Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 5-1 yendiği maçta 4 gol atmıştı.

Fenerbahçe formasıyla ilk maçı olan Samsunspor deplasmanında da kritik bir asist yapan Cengiz, ligde çıktığı 10 maçta 5 gol 2 asiste ulaştı.