Fenerbahçe transferde şaha kalktı! Fransız yıldız listede
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışına liderlik koltuğunda sürdüren Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları devam ediyor. 11 Ocak'ta başalayacak olan transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertli ekip savunmaya takviye yapmak için kolları sıvadı. Kurmaylar, bonservisi Barcelona'da bulunan yıldız ismi listesine aldı. İşte haberin detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 03.01.2024- 11:01