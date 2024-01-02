THY EuroLeague'in 18. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Kızılyıldız karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler parkeden 85 - 76 yenik ayrıldı.
Sarunas Jasikecivius, Fenerbahçe Beko ile ilk mağlubiyetini almış oldu.
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 19. haftasında sahasında Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek.
Kızılyıldız ise evinde Partizan ile karşı karşıya gelecek.
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI
1.Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 26- 18 Kızılyıldız
2. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 35 -34 Kızılyıldız
3.Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 57- 57 Kızılyıldız
4.Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 76- 85 Kızılyıldız