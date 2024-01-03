Avrupa'nın önemli kulüplerinin uzun zamandır takip altında tuttukları Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu için Arsenal harekete geçiyor.
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe bonservisini belirledi! Ferdi Kadıoğlu'na İngiliz kancası
Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana yükselen bir performans ortaya koyan Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'in vazgeçilmez ismi oldu. Milli yıldızı birçok ekip takip ederken, devre arasında İngiliz devinin teklifle sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı iddia edildi. Yönetim, 24 yaşındaki oyuncunun bonservisini ise belirledi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Zinchenko'nun sakatlığı nedeniyle sol bek takviyesi yapmak isteyen İngiliz devinin, milli oyuncu için gelecek hafta İstanbul'a çıkarma yapacağı öğrenildi.
İki senedir birçok maçını tribünden canlı izledikleri 24 yaşındaki oyuncunun hem sarı-lacivertli forma hem de Milli Takım'daki performansıyla mest olan Arsenal yetkilileri, kulübün kapısını teklifle çalacak.