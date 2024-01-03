Sadece bek değil aynı zamanda oyun kurucu. Ali Koç, şampiyonluk senesinde bırakın Ferdi'yi satmayı 1-2 tane daha Ferdi bulup kadroya katmak için uğraşır. Umarım kendisine olan bu ilgi sonrası kafası karışmaz. Aksine böyle bir teklif, onun performansını daha yukarı taşımasına neden olur. Fenerbahçe, Ferdi'yi sezon bitine kadar satma- ma-lı.