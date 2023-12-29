TRANSFER HABERİ: Milan'dan Fenerbahçe'ye gözdağı! Bunu kimse beklemiyordu
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan forması giyen Rade Krunic'i gündemine almıştı. İtalyan devi de yazın bırakmadığı Boşnak orta sahanın ocak ayında ayrılmasına onay vermişti. Bu gelişme sonrası Krunic ile prensip anlaşmasına varan ancak Milan'a henüz resmi teklif yapmayan sarı lacivertlilere şok bir haber geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 29.12.2023- 13:22