Fenerbahçe'ye transferde dev rakip! Manchester United'ın planı ortaya çıktı

Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip ocak ayında kadrosunu kuvvetlendirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Hücum hattına takviye yapmayı planlayan Kanarya, dünya yıldızı için temaslarına devam ediyor. Ancak Fenerbahçe'ye transferde dişli bir rakip çıktı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)