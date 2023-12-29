Süper Kupa müsabakasında Fenerbahçe ve Galatasaray Suudi Arabistan'da Al Awal Park'ta kozlarını paylaşacak.
Heyecanla beklenen maç öncesi Turkuvaz Medya Spor Servisi olarak Suudi futbolseverler ile maç sohbeti gerçekleştirdik ve taraftarlardan iki takımında yıldız oyuncuların isimlerini telaffuz etmelerini istedik.
İŞTE O EĞLENECELİ FUTBOL SOHBETİ:
Suudili futbolseverler, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldızlarının isimlerini telaffuz etmeye çalışırsa 😅 pic.twitter.com/ASoc4iT6nO— Fotomaç (@fotomac) December 29, 2023