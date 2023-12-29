Suudi futbolseverler Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldızlarının isimlerini söylemeye çalıştı

Süper Kupa maçında Fenerbahçe ve Galatasaray Riyad'da Al Awal Park'ta karşı karşıya gelecek. Bu heyecanlı maç öncesi Turkuvaz Medya Spor Servisi olarak Suudi futbolseverler ile maç sohbeti gerçekleştirdik ve taraftarlardan iki takımında yıldız oyuncularının isimlerini telaffuz etmelerini istedik. İşte o görüntüler...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.12.2023- 18:04 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023- 18:10