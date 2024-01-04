THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko ile Maccabi Tel Aviv kozlarını paylaşıyor.
Fenerbahçe - Maccabi Tel Aviv maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.
CANLI SKOR
1. çeyrek: Fenerbahçe Beko 22-22 Maccabi Tel Aviv
2. çeyrek oynanıyor: Fenerbahçe Beko 27-22 Maccabi Tel Aviv
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FENERBAHÇE BEKO - MACCABI TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı saat 20:45'te başladı ve S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.