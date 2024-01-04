İsmail Kartal neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden

Sezon başında büyük yapılanmaya giderek kadrosunu baştan aşağı yenileyen ve Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe, bu hamlelerine devam edecek. Teknik direktör İsmail Kartal, kadro şişkinliğini azaltmak için yönetime raporunu iletti ve 7 futbolcunun ismini verdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.01.2024- 06:40