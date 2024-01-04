Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de ara transfer döneminde ayrılık rüzgarları esecek.
İsmail Kartal neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden
Sezon başında büyük yapılanmaya giderek kadrosunu baştan aşağı yenileyen ve Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe, bu hamlelerine devam edecek. Teknik direktör İsmail Kartal, kadro şişkinliğini azaltmak için yönetime raporunu iletti ve 7 futbolcunun ismini verdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Kanarya, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda bazı futbolcularla yol ayrımına gidecek.
Takvim'in haberine göre; ayrılması muhtemel oyuncu sayısının beklenenden daha yüksek olabileceği ortaya çıktı.