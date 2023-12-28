Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal bu mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

2023 Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal bu mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Kartal'ın açıklamalarından satır başları:

İyi bir futbol ve iyi bir oyunla 2023 yılını kapatmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum, oynadığımız iyi oyunu rakibimize hissettirebileceğimizi düşünüyoruz.

Ligdeki derbide ikinci yarıdaki hamlelerimizle oyun üstünlüğünü ele aldık. 2 tane %100 pozisyonumuz var. Takdir edersiniz ki, 55-60'tan sonra rakip oyuncuları sürekli yere yatıp oyun hızımızı kestiler. Hakem de buna yol verdi. Topun oyunda kalma süresi çok azdı. Bu bizim sorunumuz değil. Maçı izlediğiniz zaman sürekli yerde yatan, oyununun hızını yavaşlatmaya çalışan Galatasaraylı futbolculardı.

9 yıl önce Süper Kupa kazandığımızda ilk Fenerbahçe teknik direktörlüğümde çok mutlu olmuştum. O sene liderdik. Şampiyon olmamız gerekiyordu. Şampiyonluğu da hak ettiğimizi düşünüyorum. Malum olay olunca önümüz kesildi. Kurşunlanma olayı oldu. Şampiyonluğumuz elimizden alındı. Biz vermedik. İnsanlar bunu unutuyor ama unutturmak istemiyorum. Hala failleri de bulunmadı.