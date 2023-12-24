Trendyol Süper Lig'de yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler, iki takımın kalecilerinde olacak. Ligin 18. haftasında Ülker Stadı'ndaki derbide zirve mücadelesi veren iki takım karşılaşacak.
Fenerbahçe Galatasaray derbisinin kaderi kalecilerin ellerinde!
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Mücadelede iki takımın kalecileri Dominik Livakovic ve Fernando Muslera'nın performansları, derbinin skoruna direkt etki edecek. İşte detaylar... | Fenerbahçe-Galatasaray derbi haberleri (FB-GS spor haberi)
Fenerbahçe'deki ilk sezonunu yaşayan Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile Galatasaray'daki 13. sezonunu geçiren 37 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın ortaya koyacağı performans, takımlarının alacağı iyi veya kötü sonuçta belirleyici olacak.
LIVAKOVIC 13 LİG MAÇINA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, sarı-lacivertli formayı ligde 13 kez terletti.