2023 Turkcell Süper Kupa final maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin Boşnak golcüsü Dzeko, Turkuvaz Medya Dijital muhabiri Görkem Ağgündüz'ün Icardi ile Kadıköy'deki derbide yaşadıkları tartışmayla ilgili sorusuna da yanıt verdi ve "İnsanlar maalesef aramızda bir problem varmış gibi yansıtmaya çalışıyorlar ama öyle bir şey söz konusu değil." ifadelerini kullandı.| Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

2023 Turkcell Süper Kupa final maçı öncesi Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko, basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Boşnak golcünün açıklamalarından satır başları:

Takım olarak iyi durumdayız. Geçen sene Inter ile burada Milan'a karşı bir kupa kazanmıştım. İki iyi takımın mücadelesi olacak yarın. Umuyorum ki Kadıköy'deki oyunumuzdan daha iyi oynayacağız.

Çok uzun bir kariyere sahibim ve birçok kupa kazandım. Ancak kaybettiğim birçok kupa da var. Futbol böyle bir şey. Umuyorum yarın Fenerbahçe ile ilk kupamı kazanırım. Bizi neyin beklediğini biliyoruz. Galatasaray'a saygı duyuyoruz ama maça iyi hazırlandık. Umuyorum ki yarın en iyimizi ortaya koyup kupayı kazanacağız.

Bizler için en büyük motivasyon kupa. Bizler de elbette bu motivasyonla sahada olacağız. Tek isteğimiz kupayı kazanmak.

"PROBLEM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Mauro ile ilgili olarak... Sahada olan sahada kalmalı. Mauro'yu İtalya'dan da tanıyorum. İnsanlar maalesef aramızda bir problem varmış gibi yansıtmaya çalışıyorlar ama öyle bir şey söz konusu değil. Sahanın içerisinde çok fazla duygu vardır. Bu duygularla hareket edersiniz. Bu duygularla mücadele edersiniz. Bu olaylar futbolun bir parçası. Her futbolcu kazanmak ister. Sahada olan sahada kalır, arkadaşlık devam eder.

Ekstra motivasyona ihtiyacımız yok. Hepimiz hazırız ve motiveyiz. Tek isteğimiz bu motivasyonla beraber kupayı kaldırabilmek.