TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Michy Batshuayi şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertlilerde gözler bir yandan da devre arasında takımdan ayrılacak futbolcularda. Ocak ayında vedası beklenen isimlerden biri ise Michy Batshuayi'ydi. Ancak Belçikalı golcünün transferine dair beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)