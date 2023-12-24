Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? FB GS derbi saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelecek. İki ekip aynı puanda zirve yarışı veriyor ve maçı kazanmak istiyor. Fenerbahçe de Galatasaray da mutlak 3 puan için sahada yer alacak ve derbiyi Arda Kardeşler yönetecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak dev derbi öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? FB GS derbi saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.12.2023- 10:11