Fenerbahçe'de derbi planı belirlendi! İşte İsmail Kartal'ın 4 atlısı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide kozlarını paylaşacak. Kadıköy'de oynanacak olan zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal planını belirledi. İşte Kartal, Galatasaray savunmasını bu planla bozacak... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.12.2023- 06:40