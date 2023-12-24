Fenerbahçe bugün Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray ile son derece kritik bir derbiye çıkacak.
Fenerbahçe'de derbi planı belirlendi! İşte İsmail Kartal'ın 4 atlısı
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide kozlarını paylaşacak. Kadıköy'de oynanacak olan zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal planını belirledi. İşte Kartal, Galatasaray savunmasını bu planla bozacak... | Fenerbahçe haberleri
İsmail Kartal'ın öğrencileri hazırlıkları tamamlandı.
Kartal, tüm planını galibiyet üzerine kurdu.