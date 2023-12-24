TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'ya Edin Dzeko'yu unutturacak santrfor! Fenerbahçe'den yıldız forvete kanca
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertiler, Michy Batshuayi'nin devre arasında takımdan ayrılam durumuna karşı elini hazır tutarken gündemine ise kariyerinde 3 sezon Chelsea'si bulunan dünya çapında tanınan forveti aldı. İşte o isim...
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Yayın Tarihi: 24.12.2023- 10:13 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023- 10:23