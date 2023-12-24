Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertiler, Michy Batshuayi'nin devre arasında takımdan ayrılam durumuna karşı elini hazır tutarken gündemine ise kariyerinde 3 sezon Chelsea'si bulunan dünya çapında tanınan forveti aldı. İşte o isim...

Sezona da fırtına gibi gibi giren Kartal ve ekibi 19'da 19 yaparak büyük ses getirmişti.