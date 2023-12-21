Recep hoca Fenerbahçe'nin, "klasik tehlikelerine" karşı iyi önlem almıştı. Mesela Szymanski belki de geldiğinden bu yana en etkisiz futbolunu oynadı. Sol kanatta Tadiç'in de iyi marke edilmesiyle hücum gücü düşmüş görünse de bu kez ortaya yeni kahramanlar çıkıverdi. Ligin bence en iyi bağlantı oyuncusu olan Fred hakikaten büyük oynadı. Eğer dikine verdiği paslar daha iyi değerlendirilebilseydi ortaya daha farklı bir skor çıkabilirdi.