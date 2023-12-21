Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kayserispor-Fenerbahçe ve Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmalarını yorumladı. Toroğlu ayrıca gelecek hafta oynanacak olan derbiyi de değerlendirdi.

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İki maç üst üste yorum yapmak için dikkatli izlemek lazım. Dikkatli de izleyince insan yoruluyor, aynen kalecide olduğu gibi. Kayseri'de mücadelesi yüksek güzel bir maç izledik. Fenerbahçe de iyi işler yaptı, Kayseri de iyi işler yaptı. Hem de o zemine rağmen! İnsan o futbolculara acıyor. Tonla para veriyorsunuz, adamlara orada mücadele ettiriyorsunuz. Sakatlıkların çoğu da bundan oluyor. Statlar düzeldi, zeminleri bir türlü düzeltemiyoruz. Karşıdan yeşil gözüküyor, içinde inek otlamaz! Bu maçın iyi olacağı zaten belliydi. Çünkü Kayserispor teknik direktörü hakikaten bu takım üzerinde iyi işler yapmış. Sarı-lacivertlilerde de iyi oyuncular var, sonuç gol düellosu. Galip çıkan Fenerbahçe hem de derbiden önce. Maç güzel güzel giderken oyuna Mert Hakan giriyor. Ondan sonra maçın şekli de değişiyor. Mert Hakan aynen eskiden olduğu gibi kendi takımını sinirlendiriyor, rakip takımı sinirlendiriyor, seyirciyi sinirlendiriyor, hakemi sinirlendiriyor, maçın içine ediyor. Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusunu hem de derbi öncesinde oyundan attırıyor. Bu oyuncuya Fenerbahçe'de nasıl tahammül ediyorlar anlamak mümkün değil. Yine Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Fred "Ben küfür etmedim" diyor ama bilemeyiz. Küfür etmese de hakem onu niye atsın. Çünkü ikinci sarı karttan atılmıyor, direkt kırmızıdan atılıyor.

Galatasaray, Karagümrük karşısında rahat kazanır diyenler aldandılar. Sarı-kırmızılılar hep aynı tempoda götürdüğü maçta az daha puan verecekti. Son dakikalarda ofsayt pozisyonundaki adam hareketli olmasa belki de maç berabere bitecekti. İcardi'de büyük form düşüklüğü var. Hani top gelmiyor desek geliyor. O işlemeyince de işler zorlaşıyor. Galatasaray oyunun bir kısmını tempolu, baskılı ve iyi oynuyor ama bunu oyuna yayamıyor. Bu oyun ve mücadele haftaya derbide Fenerbahçe'ye karşı yetmez. Tabii o maçın havası da başka olur.