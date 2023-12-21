TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal'dan vize çıkmadı! Fenerbahçeli yıldıza Komşu kancası
Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerde gelecek isimler kadar gönderilecek futbolcular da önem taşırken; yıldız ismi Yunanistan ekibinin istediği ve teknik direktör İsmail Kartal'dan vize çıkmadığı belirtildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 21.12.2023- 11:44