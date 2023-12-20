İsmail Kartal'dan Mert Hakan Yandaş'a kırmızı kart tepkisi! İşte o anlar...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu Kayserisporu 4-3 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Fakat, Galatasaray derbisi öncesi moral depolamak isteyen Fenerbahçe'de maçın sonlarında iki yıldızın kırmızı kart görmesi moralleri bozdu. Sarı lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal'ın kırmızı sonrası Mert Hakan Yandaş'a gösterdiği tepki ise dikkat çekti. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.12.2023- 19:30 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023- 19:42