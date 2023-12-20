Fred Süper Kupa'da oynayabilecek mi?
İsmail Kartal'dan kırmızı kart açıklaması!
Karamelli Trileçe yapılışı.. Karamelli trileçe tarifi, malzemeleri ve püf noktaları
Evde kolay Louisiana Chicken yapılışı.. Louisiana Chıcken malzemelerı ve püf noktaları..
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Fred Süper Kupa'da oynayabilecek mi? Fred Süper Kupa'da oynayabilecek mi? 20:38
İsmail Kartal'dan kırmızı kart açıklaması! İsmail Kartal'dan kırmızı kart açıklaması! 19:50
G.Saray'a Angelino'dan şok haber! G.Saray'a Angelino'dan şok haber! 19:47
Buruk'tan Davinson ve Zaha sözleri! Buruk'tan Davinson ve Zaha sözleri! 19:34
Kartal'dan Mert Hakan'a kırmızı tepkisi! Kartal'dan Mert Hakan'a kırmızı tepkisi! 19:30
G.Saray - Karagümrük | CANLI G.Saray - Karagümrük | CANLI 19:26
Daha Eski
Batshuayi'si olan kazandı! Batshuayi'si olan kazandı! 19:04
F.Bahçe'de 2 isim derbide yok! F.Bahçe'de 2 isim derbide yok! 19:02
F.Bahçe penaltı kazandı! F.Bahçe penaltı kazandı! 18:42
Kayserispor penaltı kazandı! Kayserispor penaltı kazandı! 18:34
G.Saray - F. Karagümrük | 11'ler belli oldu G.Saray - F. Karagümrük | 11'ler belli oldu 18:32
Toroğlu'dan Kartal'a eleştiri! Toroğlu'dan Kartal'a eleştiri! 18:10
SON DAKİKA